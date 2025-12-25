Ragazzino di 15 anni muore mentre gioca a calcetto con gli amici
Tragedia in un campo di calcetto di Pordenone. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 dicembre, un ragazzino di 15 anni, Paul Nana Ampong, è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava insieme a un gruppo di amici.Il malore in campoIl ragazzo, di origini senegalesi, stava giocando su un. 🔗 Leggi su Today.it
