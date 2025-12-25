Tragedia in un campo di calcetto di Pordenone. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 dicembre, un ragazzino di 15 anni, Paul Nana Ampong, è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava insieme a un gruppo di amici.Il malore in campoIl ragazzo, di origini senegalesi, stava giocando su un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ragazzino di 15 anni muore mentre gioca a calcetto con gli amici

Leggi anche: Malore mentre gioca al calcio, muore ragazzo di 15 anni

Leggi anche: Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni a Pordenone

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Si schiantano in motorino contro un'auto: muore un ragazzo di 16 anni, l'amico è gravissimo in ospedale; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Un bimbo di 10 anni muore scalando una parete rocciosa in Val Venosta; Bambino precipita da un parete di roccia in Alto Adige e muore: aveva 11 anni: tragedia davanti all'amichetto che ha dato l'allarme.

Colto da un malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava a calcio con alcuni amici. ansa.it