Raccolta rifiuti durante le feste di Natale | in quali giorni non verrà effettuata

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale è finalmente arrivato e la domanda, per molte famiglie, sorge spontanea: i rifiuti verranno ritirati?Come ha fatto sapere Gelsia Ambiente, durante le festività natalizie i servizi subiranno alcune variazioni. In modo particolare, Il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso quest'oggi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

