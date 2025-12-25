Raccolta rifiuti durante le feste di Natale | in quali giorni non verrà effettuata

Natale è finalmente arrivato e la domanda, per molte famiglie, sorge spontanea: i rifiuti verranno ritirati?Come ha fatto sapere Gelsia Ambiente, durante le festività natalizie i servizi subiranno alcune variazioni. In modo particolare, Il servizio di raccolta rifiuti sarà sospeso quest'oggi.

Rifiuti e pulizia durante i giorni festivi: la raccolta porta a porta si svolge regolarmente a eccezione dell'organico - Nei giorni festivi sarà svolta regolarmente, secondo il calendario settimanale, la raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone, plastica e lattine, vetro e secco residuo indifferenziato ... ilpescara.it

Vacanze di Natale e raccolta differenziata: regole diverse da Comune a Comune - Spostamenti record durante le festività e oltre 19 milioni di persone in viaggio rendono centrale il tema del corretto conferimento dei rifiuti. ecodallecitta.it

