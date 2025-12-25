' Quello che ai maschi non viene detto' | laboratorio di educazione sessuoaffettiva a Vicopisano

‘Quello che ai maschi non viene detto’. Si tratta di un laboratorio di educazione sessuoaffettiva dedicato ai ragazzi: perché crescere bene significa avere parole giuste, rispetto, consapevolezza. E la libertà di fare domande, senza imbarazzo. Da fine gennaio 2026 partirà un percorso formativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

