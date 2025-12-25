È passato un altro anno di scuola. Cambiano ministri, indicazioni, programmi, sogni e timori, ma la scuola sembra non cambiare mai. O perlomeno non in meglio. I numeri e i dati che la raccontano ne fanno un ritratto sempre uguale e se possibile in ribasso. Era così l’anno scorso, vale lo stesso per il bilancio di fine quarto di secolo ventunesimo. Le discussioni, sempre uguali. Le soluzioni, sempre lontane. I proclami, sempre sovradimensionati rispetto all’azione, sempre a costo zero. Facciamoci cullare dalla metrica del “Quelli che.” di Jannacci per viaggiare a ritroso e rivivere il meglio (del peggio?) di questo 2025 tra banchi e cattedre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quelli che la scuola…nel 2025

Leggi anche: Da quelli per arredare la tavola delle Feste a quelli preziosi, dai Calendari da bere a quelli da mangiare e persino quelli per farsi molto piacere. Eccone 14 irresistibili

Leggi anche: Bonus 2026: tutti i nuovi incentivi, quelli confermati e quelli che spariscono

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

le scuole nel 2025? #funnyvideo

Vuoi lavorare nella scuola grazie agli interpelli Per questo anno scolastico è ancora possibile... - facebook.com facebook

Maurizio Landini: “Dal 2022 al 2024 i lavoratori dipendenti e i pensionati, stiamo parlando di 38 milioni di persone, hanno pagato 25 miliardi di tasse in più che non dovevano pagare. Questo è il dato vero. Ma il governo, anziché investire questi soldi nella x.com