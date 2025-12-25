Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore medio giornaliero che riflette il costo dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica. Al 25 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1068 €kWh (pari a 106,76 €MWh), in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Nell’ultima settimana, il prezzo ha oscillato tra 0,107 €kWh e 0,113 €kWh. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. Le offerte indicizzate seguono l’andamento del PUN, mentre quelle a prezzo fisso garantiscono una maggiore stabilità, ma spesso a un costo leggermente superiore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
