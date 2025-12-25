Quanti soldi si guadagnano alla United Cup 2026? Il montepremi e gli assegni turno per turno

La United Cup aprirà nei fatti la nuova stagione tennistica: la competizione per Nazionali miste andrà in scena da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. Si tratta a tutti gli effetti di un antipasto degli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica, che scatterà il 18 gennaio a Melbourne) e vi parteciperanno diciotto Paesi, rappresentati da tre uomini e tre donne. Il tasso tecnico sarà importante, visto che saranno presenti cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo. Verranno messi in palio anche punti per i ranking ATP e WTA: più si andrà avanti nel torneo e più sarà quotato l’avversario, più il bottino sarà consistente. 🔗 Leggi su Oasport.it

