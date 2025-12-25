Quando torna a giocare Jannik Sinner? Tre esibizioni e gli avversari prima degli Australian Open 2026
Jannik Sinner ha concluso le tre settimane di allenamento a Dubai. L’altoatesino, supportato dal proprio staff, ha svolto una preparazione mirata nella fase di post-season, lavorando su tutti gli aspetti del suo gioco. Particolare attenzione è stata dedicata al servizio e allo sviluppo del fondo aerobico, anche in relazione alle alte temperature degli Emirati Arabi Uniti. L’azzurro guarda ora al 2026 con grande motivazione, proiettandosi verso i primi impegni della nuova stagione. Il primo appuntamento di rilievo sarà rappresentato dagli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
