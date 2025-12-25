Quando lo sci alpino questa settimana | orari Livigno e Semmering canali tv streaming

Ultimi appuntamenti dell’anno per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nel weekend si disputeranno tre gare. In programma, infatti, ci sono l’inedito superG maschile di Livigno, mentre al femminile si va in Austria a Semmering per una due giorni dedicata alle prove tecniche (gigante e slalom). Per chiudere il 2025 dunque ci sarà una grande novità nel Circo Bianco. Per la prima volta si terrà un supergigante a Livigno e dunque un nuovo appuntamento in casa per i velocisti italiani, che sono reduci da una serie di risultati davvero eccellenti sulla Saslong in Val Gardena. Attesa per Dominik Paris e soprattutto per Giovanni Franzoni, reduce dal primo podio della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

