Quando il volley a Santo Stefano? Orari tv streaming | in campo A1 femminile e Superlega

Come da tradizione la pallavolo sarà grande protagonista nella giornata di Santo Stefano, regalando una vera e propria abbuffata a tutti gli appassionati in un giorno di festa. Venerdì 26 dicembre sarà particolarmente ricco per l’universo del volley, con la proposta di ben dodici partite! Dal pomeriggio fino alla tarda serata ce ne sarà davvero per tutti i gusti, un tripudio assoluto tra Superlega maschile (sei incontri, ovvero l’intera tredicesima giornata) e Serie A1 femminile (sei match, la quasi totalità della diciassettesima giornata). Si incomincerà alle ore 16.00 con l’irrinunciabile big match tra Civitanova e Piacenza: Bovolenta e compagni faranno visita alla Lube di Nikolov e Bottolo per un testa a testa di fondamentale importanza in ottica classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

