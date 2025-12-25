Putin un telegramma a Trump e umiliazione per Zelensky | Ho seri dubbi
Auguri cordiali a Donald Trump e gelo siderale con Volodymyr Zelensky. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato all'omologo americano un telegramma di buon Natale, come confermato dal portavoce del Cremlino Dmitri Peskov che ha poi precisato come non sia per oggi in programma alcuna telefonata tra i due leader. "Per ora non è prevista", ha dichiarato il portavoce dello Zar. A Mosca però tiene banco il messaggio di Natale di Zelensky, che ha sottolineato come gli ucraini "hanno tutti un sogno, che muoia ". Il soggetto, mai citato, è lo stesso Putin. Parole, quelle del presidente ucraino, che "sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto ucraino", ha sottolineato alla agenzia Tass sempre Peskov. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
