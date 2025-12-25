putin scrive a trump per natale

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. «Il presidente ha già fatto gli auguri a Trump per il Natale e gli ha inviato un telegramma in occasione delle festività», ha detto, precisando che non è prevista alcuna telefonata tra i due. Peskov ha inoltre commentato il video di Zelensky in cui il leader ucraino si è augurato, pur senza nominarlo, la morte di Putin: «Abbiamo visto le notizie dello strano discorso di Natale di Zelensky. Era di cattivo gusto, pieno di rabbia, sembrava una persona poco equilibrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

