Un telegramma di auguri, nessuna telefonata. È un dettaglio solo in apparenza marginale quello che accompagna il messaggio natalizio inviato dal presidente russo Vladimir Putin a quello americano, Donald Trump. In diplomazia, la forma è spesso sostanza, e il fatto che il Cremlino abbia sentito il bisogno di chiarire subito che “per ora non è prevista” alcuna conversazione diretta tra i due leader racconta più del testo stesso del messaggio. Mosca segnala attenzione, ma non fretta; rispetto istituzionale, ma nessuna concessione simbolica fuori tempo. La telefona mancata di Putin a Trump. Il portavoce Dmitri Peskov ha scelto poche parole, come da tradizione, per inquadrare il gesto: un augurio formale “tra persone educate”, collocato dentro un canale minimo di comunicazione, utile a non spezzare del tutto il filo con Washington in una fase di contatti indiretti e negoziati esplorativi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Putin manda gli auguri di Natale a Trump, ma l’accordo sulla pace in Ucraina resta appeso a un filo

Leggi anche: Putin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico»

Leggi anche: Putin e gli auguri di Natale a Trump: «Tra persone educate si fa così». Il New York Times: «La Russia dirà no al nuovo piano di pace sull’Ucraina»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Russia sfotte l'Europa, con un video natalizio su Putin; La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”; UN NATALE DI PACE E DI GUERRA; Ucraina,.

Putin invia gli auguri di Natale a Trump - Il presidente russo Vladimir Putin ha già inviato gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. rainews.it