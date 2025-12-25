Putin manda gli auguri di Natale a Trump ma l’accordo sulla pace in Ucraina resta appeso a un filo
Un telegramma di auguri, nessuna telefonata. È un dettaglio solo in apparenza marginale quello che accompagna il messaggio natalizio inviato dal presidente russo Vladimir Putin a quello americano, Donald Trump. In diplomazia, la forma è spesso sostanza, e il fatto che il Cremlino abbia sentito il bisogno di chiarire subito che “per ora non è prevista” alcuna conversazione diretta tra i due leader racconta più del testo stesso del messaggio. Mosca segnala attenzione, ma non fretta; rispetto istituzionale, ma nessuna concessione simbolica fuori tempo. La telefona mancata di Putin a Trump. Il portavoce Dmitri Peskov ha scelto poche parole, come da tradizione, per inquadrare il gesto: un augurio formale “tra persone educate”, collocato dentro un canale minimo di comunicazione, utile a non spezzare del tutto il filo con Washington in una fase di contatti indiretti e negoziati esplorativi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Putin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico»
Leggi anche: Putin e gli auguri di Natale a Trump: «Tra persone educate si fa così». Il New York Times: «La Russia dirà no al nuovo piano di pace sull’Ucraina»
La Russia sfotte l'Europa, con un video natalizio su Putin; La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”; UN NATALE DI PACE E DI GUERRA; Ucraina,.
Putin invia gli auguri di Natale a Trump - Il presidente russo Vladimir Putin ha già inviato gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. rainews.it
Putin scrive a Trump per Natale - l presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma con gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. msn.com
Putin e gli auguri di Natale a Trump: «Tra persone educate si fa così». Il New York Times: «La Russia dirà no al nuovo piano di pace sull’Ucraina» - E il Cremlino torna ad attaccare Zelensky: «È inadeguato per arrivare alla tregua» ... msn.com
La letterina di Littizzetto: "Caro Babbo Natale, manda un neurone a Trump e un po' di cuore a Putin" x.com
L'ORGOGLIO DI ESSERE EUROPEI La cosa che manda in bestia #Trump, #Musk, #Putin, e che alimenta il loro odio verso l'Unione Europea e le sue istituzioni, è che esista ancora un continente prospero e non assoggettato che crede nei valori e nei principi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.