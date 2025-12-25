Putin invia auguri di Natale a Trump

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.00 Il presidente russo Vladimir Putin ha già inviato gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Il presidente siè già congratulato con Trump per il Natale e gli ha inviato un telegramma in occasione delle festività",ha detto Peskov,ricordando che,come "persone educate", la leadership russa ritiene doveroso inviare messaggi ufficiali a Washington, come annunciato in precedenza dall'assistente del Cremlino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, ok di Kiev ad accordo di pace: ma Mosca frena. Trump invia Witkoff da Putin

Leggi anche: Ucraina, Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace: “Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cremlino, 'non è ancora in programma telefonata Putin-Trump'; Ucraina, Zelensky e il 'regalo di Natale' di Putin: Attacco massiccio in corso, ora più pressioni per la pace; “Bollette alte? Colpa di Putin”: lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa.

putin invia auguri natalePutin scrive a Trump per Natale - l presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma con gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. msn.com

putin invia auguri natalePutin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico» - Anche se, secondo analisti citati dal New York Times, l'intenzione è quella di dire no al nuovo piano di pace ... msn.com

putin invia auguri nataleIl Cremlino: "Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump" - Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, precisando che non è prevista oggi alcun ... msn.com

Auguri di Buon Natale, Lucio Corsi.

Video Auguri di Buon Natale, Lucio Corsi.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.