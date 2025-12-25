Putin invia auguri di Natale a Trump

17.00 Il presidente russo Vladimir Putin ha già inviato gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Il presidente siè già congratulato con Trump per il Natale e gli ha inviato un telegramma in occasione delle festività",ha detto Peskov,ricordando che,come "persone educate", la leadership russa ritiene doveroso inviare messaggi ufficiali a Washington, come annunciato in precedenza dall'assistente del Cremlino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Ucraina, ok di Kiev ad accordo di pace: ma Mosca frena. Trump invia Witkoff da Putin Leggi anche: Ucraina, Trump invia emissari a Mosca e Kiev per il piano di pace: “Settimana prossima Witkoff vedrà Putin e Driscoll gli ucraini” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cremlino, 'non è ancora in programma telefonata Putin-Trump'; Ucraina, Zelensky e il 'regalo di Natale' di Putin: Attacco massiccio in corso, ora più pressioni per la pace; “Bollette alte? Colpa di Putin”: lo spot di Natale russo che prende in giro l’Europa. Putin scrive a Trump per Natale - l presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma con gli auguri di Natale al suo omologo statunitense Donald Trump. msn.com

Putin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico» - Anche se, secondo analisti citati dal New York Times, l'intenzione è quella di dire no al nuovo piano di pace ... msn.com

Il Cremlino: "Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump" - Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, precisando che non è prevista oggi alcun ... msn.com

Auguri di Buon Natale, Lucio Corsi.

Steven Barnett Rosenberg, per gli amici Steve, è il caporedattore per la Russia della Bbc. Da ventidue anni, tranne una parentesi di quattro in Germania, invia i suoi resoconti da Mosca: insomma, Vladimir Putin lui lo conosce bene. Venerdì scorso durante l’an - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.