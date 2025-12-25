Putin fa gli auguri a Trump Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull' Ucraina E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico
Nel mondo alla rovescia di Vladimir Putin la guerra è sempre colpa degli altri; «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump); Mattarella attacca Trump: Disordinata aggressione contro l'Unione Europea; Zelensky: Abbiamo tutti un sogno, che muoia | Bombardieri russi in volo sulle acque del Barents e della Norvegia.
Cosa vuole Trump, cosa vuole Putin - Venerdì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin sono arrivati ad Anchorage, in Alaska, per parlare di un accordo di pace in Ucraina. ilpost.it
Incontro Trump-Putin: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio - News sull'incontro tra Trump e Putin in Alaska per la pace in Ucraina: il vertice in programma nella base aerea di Elmenforf- fanpage.it
Zelensky e l'augurio che Putin muoia, Russia all'attacco x.com
Gli auguri di Natale di Zelensky: "Oggi abbiamo tutti lo stesso sogno. E tutti esprimiamo lo stesso desiderio: 'Che muoia [Putin]'. Ma quando ci rivolgiamo a Dio, naturalmente, chiediamo qualcosa di più ampio, la pace per l'Ucraina". - facebook.com facebook
