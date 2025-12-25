La strategia del Cremlino: bombe anche a Natale e negoziato «sempre aperto». Anche se, secondo analisti citati dal New York Times, l'intenzione è quella di dire no al nuovo piano di pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Putin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico»

Nel mondo alla rovescia di Vladimir Putin la guerra è sempre colpa degli altri; «Putin vuole tutta l'Ucraina e poi punterà ai Paesi Baltici»: l'allarme dell'intelligence Usa (che contraddice Trump); Mattarella attacca Trump: Disordinata aggressione contro l'Unione Europea; Zelensky: Abbiamo tutti un sogno, che muoia | Bombardieri russi in volo sulle acque del Barents e della Norvegia.

