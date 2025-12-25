Putin fa gli auguri a Trump Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull' Ucraina E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strategia del Cremlino: bombe anche a Natale e negoziato «sempre aperto». Anche se, secondo analisti citati dal New York Times, l'intenzione è quella di dire no al nuovo piano di pace. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin fa gli auguri a trump ma dir224 di no al nuovo piano di pace sull ucraina e tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico

© Xml2.corriere.it - Putin fa gli auguri a Trump. «Ma dirà di no al nuovo piano di pace sull'Ucraina. E tiene aperto il negoziato solo per un gioco tattico»

Leggi anche: Ucraina, piano di pace in 20 punti di Zelensky: apertura sulla zona “franca” in Donbass, ma Putin dirà no

Leggi anche: Usa e Ucraina esultano per il nuovo piano di pace. Ma Mosca frena: “Per noi esistono solo i 28 punti di Trump”

