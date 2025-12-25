Può arrecare un grave pregiudizio Stop al gemellaggio tra Riace e Gaza

Il Comune di Riace ha proposto uno schema di gemellaggio con Gaza al ministero per gli Affari regionali e le autonomie, dopo che il sindaco Mimmo Lucano lo aveva già firmato lo scorso agosto con il sindaco di Gaza City Yahya Sarraj in video collegamento. Tuttavia, dal ministero è arrivata una replica dubbiosa in quanto questo gemellaggio, in questo momento, potrebbe " arrecare un grave pregiudizio alla politica estera italiana " a causa del " legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e l'organizzazione terroristica Hamas, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione europea ". Nella sua lettera a Lucano, il ministro Calderoli spiega che " a conclusione dell'istruttoria esperita presso le amministrazioni interessate, si rappresenta che il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha espresso parere negativo alla sottoscrizione del gemellaggio ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

