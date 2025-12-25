Puglia maltempo | allerta temporali Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.         L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

