Puglia maltempo | allerta temporali Codice giallo per fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 14 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

