Provano a scappare con 2.500 euro di ovetti Kinder fermati dalla vigilanza del supermercato
Curno. Sembra l’inizio di una commedia, invece è tutto vero. Due uomini avanzano verso l’uscita del supermercato spingendo un carrello. Il passo è deciso, lo sguardo basso. Evitano di incrociare gli occhi dei commessi e dei clienti. Nel carrello non ci sono bottiglie di champagne né caviale, ma ovetti Kinder. Tanti ovetti Kinder, un bottino da circa 2.500 euro. Una voce sovrasta i bip degli scanner alle casse. “Alt, vigilanza”. È il segnale che qualcosa è andato storto. I due capiscono di essere stati scoperti, mollano il carrello e scappano, lasciandosi alle spalle un mare di cioccolato incartato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
