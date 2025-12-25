Il salario minimo di nove euro l’ora negli appalti commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito proprio corte costituzionale, dando via libera alla normativa della Regione Puglia. Un passaggio importate e ora il Patto per l’Abruzzo è pronto a presentare la proposta per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Proposta del Patto per l'Abruzzo per il salario minimo dopo il "sì" della corte costituzionale alla Regione Puglia - Dopo il via libera alla legge pugliese, i consiglieri d'opposizione pronti ad avanzare la proposta dei 9 euro l’ora negli appalti commissionati dall'ente per combattere il lavoro povero e rafforzare q ... ilpescara.it