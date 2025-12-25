Proposta del Patto per l' Abruzzo per il salario minimo dopo il sì della corte costituzionale alla Regione Puglia
Il salario minimo di nove euro l’ora negli appalti commissionati dalla Regione non è incostituzionale. Lo ha stabilito proprio corte costituzionale, dando via libera alla normativa della Regione Puglia. Un passaggio importate e ora il Patto per l’Abruzzo è pronto a presentare la proposta per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
