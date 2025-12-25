Pronostico Marocco-Mali | vittoria e qualificazione

Marocco-Mali è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Il debutto del Marocco padrone di casa, come vi abbiamo raccontato prima, appunto, del match che ha aperto la Co p pa d’Africa, è stato semplice. Una partita vinta due a zero con una rete strepitosa, in rovesciata. Probabilmente sarà anche la più bella di tutto il torneo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Marocco vede da vicino la qualificazione. Basta vincere contro il Mali per essere certi del passaggio del turno. E crediamo che di possibilità che il match possa finire in maniera diversa ce ne siano davvero pochissime, in questo caso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

