Brentford-Bournemouth, i pronostici della sfida valevole per il diciottesimo turno di Premier League Partita tutt’altro che scontata per il Bournemouth di Iraola. Nel classico Boxing Day di Premier League le Cherries faranno infatti visita ad un Brentford assolutamente in salute e con un’identità di gioco che dovrebbe mettere in seria difficoltà lo spartito tattico dei rossoneri. (Ansa Foto) – IlVeggente.it A secco di vittorie da ben otto partite di campionato e con uno score aperto di quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti, Evanilson e compagni saranno chiamati a rivedere il proprio piano gara per provare ad impensierire i Bees. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brentford-Bournemouth: l’identità di gioco mette in cassaforte il risultato

Leggi anche: Inter-Venezia, Chivu si mette in gioco per la conquista del trofeo: il pronostico

