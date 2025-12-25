Pronostico Arsenal-Brighton | seconda vittoria in meno di due mesi
Arsenal-Brighton è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo scorso anno il Brighton è riuscito a fermare, sia in casa che in trasferta, l’Arsenal. Punti persi che alla fine, come sappiamo, hanno sì fatto la differenza, ma non più di tanto: il Liverpool, la passata stagione, ha fatto un campionato totalmente a parte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Stavolta però, anche per via di un importante ritorno del Manchester City, i punti sono pesantissimi e i Gunners, dopo il passaggio a vuoto contro l’Aston Villa, prima e unica sconfitta stagione per Arteta, hanno rimesso le cose a posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
#Siviglia Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 20 dicembre. La lotta a distanza tra Arsenal e Man City prosegue con la squadra di Guardiola che sulla carta ha un compito più agevole di quella di Arteta. Non è una partita scudetto quella dello ...
