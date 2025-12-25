League One, dopo due sconfitte consecutive tra League Cup e campionato la capolista Cardiff vuole tornare a vincere per poter allungare sulle inseguitrici. È Boxing Day anche per la League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. L’intera ventiduesima giornata andrà in scena nel giorno di Santo Stefano, come tradizione vuole. La squadra che attualmente sembra avere maggiori chance di conquistare la promozione diretta in Championship – le prime due verranno promosse senza dover passare dai playoff – è il Cardiff, retrocesso lo scorso anno dalla serie cadetta. I gallesi, dopo aver affrontato il Chelsea in League Cup (sconfitta per 3-1), hanno perso un importante scontro diretto in campionato, arrendendosi 2-1 al Lincoln. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici League One 26 dicembre: tre vittorie casalinghe nel Boxing Day

Leggi anche: Pronostici Championship 26 dicembre: la multipla del Boxing Day

Leggi anche: La Premier League rinuncia al Boxing Day, la svolta storica: cosa succederà il 26 dicembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pronostico Marocco - Mali: statistiche e probabili formazioni (26-12-2025) Coppa d’Africa; Napoli-Bologna, pronostico e quote finale Supercoppa Italiana 2025; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Pronostici NCAAB week 8. Duke scende nel power ranking.

Pronostici League One 26 dicembre: tre vittorie casalinghe nel Boxing Day - League One, dopo due sconfitte tra League Cup e campionato la capolista Cardiff vuole tornare a vincere per allungare sulle inseguitrici. ilveggente.it