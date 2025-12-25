Pronostici League One 26 dicembre | tre vittorie casalinghe nel Boxing Day
League One, dopo due sconfitte consecutive tra League Cup e campionato la capolista Cardiff vuole tornare a vincere per poter allungare sulle inseguitrici. È Boxing Day anche per la League One, la terza serie del sistema calcistico inglese. L’intera ventiduesima giornata andrà in scena nel giorno di Santo Stefano, come tradizione vuole. La squadra che attualmente sembra avere maggiori chance di conquistare la promozione diretta in Championship – le prime due verranno promosse senza dover passare dai playoff – è il Cardiff, retrocesso lo scorso anno dalla serie cadetta. I gallesi, dopo aver affrontato il Chelsea in League Cup (sconfitta per 3-1), hanno perso un importante scontro diretto in campionato, arrendendosi 2-1 al Lincoln. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostici Championship 26 dicembre: la multipla del Boxing Day
Leggi anche: La Premier League rinuncia al Boxing Day, la svolta storica: cosa succederà il 26 dicembre
Pronostico Marocco - Mali: statistiche e probabili formazioni (26-12-2025) Coppa d’Africa; Napoli-Bologna, pronostico e quote finale Supercoppa Italiana 2025; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Pronostici NCAAB week 8. Duke scende nel power ranking.
Pronostici League One 26 dicembre: tre vittorie casalinghe nel Boxing Day - League One, dopo due sconfitte tra League Cup e campionato la capolista Cardiff vuole tornare a vincere per allungare sulle inseguitrici. ilveggente.it
Pronostico Manchester United vs Newcastle – 26 Dicembre 2025 - Newcastle ha tutti gli ingredienti del grande calcio natalizio inglese. news-sports.it
Sfida ad alta tensione tra Tottenham e Liverpool, scopri i pronostici e le migliori quote per scommettere con successo! https://www.diretta.it/news/calcio-premier-league-premier-league-tottenham-liverpool-pronostici-migliori-scommesse-e-quote/Ug7z6d9 - facebook.com facebook
Europa League Roma-Midtjylland Stadio Olimpico Pre-partita dalle 17:30 Diretta testuale dalle 18:45 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara 12 Il vostro pronostico #ASRoma #romamidtjylland x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.