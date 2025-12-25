“Stanotte a Torino” su Rai 1, “Concerto di Natale” su Canale 5. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 25 dicembre 2025. La sera di Natale porta con sé un’atmosfera unica, fatta di luci soffuse, tavole ancora imbandite e famiglie riunite davanti alla televisione. La Rai punta su titoli di forte richiamo: su Rai 1 Alberto Angela guida gli spettatori in un viaggio notturno tra le meraviglie di Torino, mentre Rai 2 e Rai 3 propongono rispettivamente un grande musical Disney e un film d’animazione Pixar dal forte impatto emotivo. Mediaset alterna musica, magia e risate con il Concerto di Natale, il ritorno di Harry Potter e commedie per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Programmi TV giovedì 25 dicembre 2025: intrattenimento, musica e film

Stasera in tv giovedì 25 dicembre | Dragon trainer; Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Giovedì 25 dicembre 2025; Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine | Giovedì 25 dicembre 2025.

Sintesi in italiano DUE PROGRAMMI CRISTIANITA - SU RAI ITALIA - giovedì 25 dicembre e venerdì 26 dicembre 2025 - Condotto da suor Myriam Castelli - giovedí 25, 9:45 la diretta, lunedi 26, 11:30, entrambe ora italiana. Questa volta senza replica, ma si pu - facebook.com facebook