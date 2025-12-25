Prodotti Marche la spinta dell’Unesco

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla casciotta di Urbino al prosciutto di Carpegna, dal formaggio di fossa all'olio Evo di Cartoceto, dall'oliva ascolana ai salamini alla cacciatora. Ecco i sei prodotti dell’agroalimentare marchigiano che hanno ottenuto la certificazione Dop, cui vanno aggiunte cinque produzioni Igp (ciauscolo, maccheroncini di Campofilone, agnello del Centro Italia, vitellone bianco dell’Appennino Centrale, olio Evo Marche) e i vincisgrassi alla maceratese come prodotto Stg, senza contare i 149 prodotti agroalimentari certificati come tipici (Pat), tra i quali la moretta di Fano, la porchetta marchigiana, il miele del Montefeltro, la ricotta tradizionale marchigiana e il pecorino dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Leggi anche: Cucina italiana patrimonio dell'Unesco, la Fondazione Carisp: "Una spinta per la candidatura a Capitale della cultura"

Leggi anche: La cucina italiana entra nel patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, Francesco Acquaroli: «Grazie anche al contributo delle Marche»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.