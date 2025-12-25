Prodotti Marche la spinta dell’Unesco

Dalla casciotta di Urbino al prosciutto di Carpegna, dal formaggio di fossa all'olio Evo di Cartoceto, dall'oliva ascolana ai salamini alla cacciatora. Ecco i sei prodotti dell’agroalimentare marchigiano che hanno ottenuto la certificazione Dop, cui vanno aggiunte cinque produzioni Igp (ciauscolo, maccheroncini di Campofilone, agnello del Centro Italia, vitellone bianco dell’Appennino Centrale, olio Evo Marche) e i vincisgrassi alla maceratese come prodotto Stg, senza contare i 149 prodotti agroalimentari certificati come tipici (Pat), tra i quali la moretta di Fano, la porchetta marchigiana, il miele del Montefeltro, la ricotta tradizionale marchigiana e il pecorino dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei primi nove mesi del 2025, le esportazioni di prodotti agroalimentari marchigiani sono aumentate del 4,4%. Una filiera regionale che comprende, tra gli altri, il prosciutto di Carpegna, le olive ascolane e i salamini alla cacciatora. #ANSATerraGusto x.com