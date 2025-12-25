Inter News 24 sulle idee del tecnico. Domenica 28 dicembre 2025, i riflettori del calcio italiano saranno puntati sul New Balance Stadium di Bergamo, teatro di una sfida che promette scintille. Atalanta e Inter scenderanno in campo per la diciassettesima giornata di Serie A, con l’obiettivo comune di chiudere l’anno solare nel migliore dei modi. Si prospetta un confronto tattico intenso tra due delle formazioni più attrezzate del campionato, pronte a darsi battaglia per conquistare tre punti pesanti in ottica classifica prima dei festeggiamenti di Capodanno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Atalanta Inter, Diouf e Sucic scalpitano e insidiano Chivu per una maglia dal 1?: le ultime

Leggi anche: Centrocampo Inter, Chivu ritrova abbondanza a centrocampo: Sucic e Diouf spingono per una maglia da titolare

Leggi anche: Probabili formazioni Inter Milan, rebus in difesa per Chivu: in 3 per una maglia!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fantacalcio, le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26; Atalanta-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Genoa-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Probabili formazioni Atalanta-Inter: dubbi Sulemana e Carlos Augusto, c’è Calhanoglu - Le possibili scelte di Palladino e Chivu per il match della 17^ giornata di Serie A ... fantamaster.it