Pro Pal imbrattano i leoni di Verona E spunta la scritta Free Gaza

Grave atto vandalico a Verona, dove sono stati imbrattati i due leoni stilofori all'ingresso della basilica di San Zeno. A poca distanza, ai piedi del monumento al Bersagliere in piazza Corrubbio, è stata rinvenuta la scritta "Free Gaza". Un'altra scritta, ma con vernice blu, è stata segnalata nel primo pomeriggio di ieri anche a Castelvecchio, insieme a un simbolo anarchico. La polizia sta cercando di individuare i responsabili attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. " È vergognoso quanto accaduto a Verona, dove sedicenti attivisti ProPalFree Gaza hanno profanato e imbrattato Castelvecchio e la Basilica di San Zeno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza" Leggi anche: Autobus con la scritta "Gaza" durante il corteo pro-Pal, ora l'autista rischia provvedimenti Leggi anche: La scritta "Free Gaza" sul palazzo della Regione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pro Pal imbrattano i leoni di Verona. E spunta la scritta “Free Gaza" - Il danno ai leoni stilofori di Verona dev'essere ancora quantificato: la polizia sta guardando le immagini delle videocamera alla ricerca dei responsabili. msn.com

Assalto a La Stampa, manifestanti pro Pal entrano nella sede del quotidiano e imbrattano muri - Assalto a La Stampa, manifestanti pro Pal entrano nella sede del quotidiano e imbrattano muri “Fuck Stampa" e Free Shahin” in riferimento a Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, a cui è ... rainews.it

Assalto dei pro Pal al quotidiano ‘La Stampa’. Solidarietà ai giornalisti da Mattarella e Meloni - Letame e scritte sui muri: “Fuck Stampa” e “Free Shahin” in riferimento all'imam di via Saluzzo che resta recluso nel Centro di permanenza ... rainews.it

Tg2. . A #Brescia, di notte un imbianchino misterioso va a ripulire la città dalle scritte che imbrattano i muri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.