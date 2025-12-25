Primavera Vivaldi e l' arte popolare secondo Damiano Michieletto

Il ruolo del maestro "che deve preservare la qualità" e la scena iniziale "drammatica ma necessaria". Il regista racconta il film con Tecla Insolia e Michele Riondino. In sala. Primavera di Damiano Michieletto non è solo un film su Antonio Vivaldi. In mezzo, libertà e coraggio, emancipazione, solitudine, dolore ma anche rinascita e speranza, a risuonare in quel titolo emblematico. "Questo film è l'uscita dalla zona di comfort", spiega Michieletto, "Dovevo e volevo sentirmi spaesato. Ho offerto la mia creatività, e intanto ho imparato cose nuove. Per me è stata un'esperienza stupenda". Tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa, Primavera racconta di Cecilia, un'orfana, e di Antonio Vivaldi, il suo maestro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

