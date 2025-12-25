Primavera Vivaldi e l' arte popolare secondo Damiano Michieletto
Il ruolo del maestro "che deve preservare la qualità" e la scena iniziale "drammatica ma necessaria". Il regista racconta il film con Tecla Insolia e Michele Riondino. In sala. Primavera di Damiano Michieletto non è solo un film su Antonio Vivaldi. In mezzo, libertà e coraggio, emancipazione, solitudine, dolore ma anche rinascita e speranza, a risuonare in quel titolo emblematico. "Questo film è l'uscita dalla zona di comfort", spiega Michieletto, "Dovevo e volevo sentirmi spaesato. Ho offerto la mia creatività, e intanto ho imparato cose nuove. Per me è stata un'esperienza stupenda". Tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa, Primavera racconta di Cecilia, un'orfana, e di Antonio Vivaldi, il suo maestro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Primavera , il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera - Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto è da Natale al cinema, sulle note di Vivaldi, il coro di storie femminili in un orfanotrofio veneziano del Settecento
Primavera : il film con Michele Riondino e Tecla Insolia è bellissimo, ma non aspettatevi L'arte della gioia - Il nuovo film di Damiano Michieletto è una storia di riscatto e di libertà
Vivaldi non era un santo, ma un genio scomodo: "Primavera" racconta la musica come atto di libertà - Dietro le grate di un istituto della Pietà, lontano dagli sguardi dell'aristocrazia che applaude senza vedere, cresce una generazione di ragazze educate alla musica come disciplina
Vivaldi e Cecilia: l'incontro che cambierà ogni cosa. Da Natale, #Primavera è al cinema con Warner Bros. Immergiti nella Venezia del '700 con Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi e con la partecipazione di Valentina Bellé
"Interpreto #Vivaldi e la sua ricerca di libertà" #MicheleRiondino racconta "Primavera"
