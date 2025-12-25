Prima Messa di Natale per papa Leone
23.00 Prima Messa di Natale presieduta da Papa Leone XIV. Il Pontefice ha fatto ingresso in processione nella Basilica di San Pietro. Dall'Altare centrale della Confessione,hanno concelebrato la liturgia quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. Tantissimi i fedeli anche in piazza che hanno seguito la cerimonia anche dai maxi schermi. Il Papa è uscito in piazza per salutare i presenti: "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia!Tanti auguri" ha detto."Vogliamo celebrare insieme Gesù Cristo che è nato per portare la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
