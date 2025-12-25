Prima Messa di Natale di Papa Leone VXI | Penso alle tende di Gaza e ai giovani al fronte Benedizione Urbi et Orbi | Invochiamo la pace

Roma, 25 dicembre 2025 – Dalle tende di Gaza ai profughi e ai rifugiati in ogni continente, fino ai “ giovani costretti alle armi ” per andare al fronte, di fronte ai “roboanti discorsi di chi li manda a morire”. È il " Natale della pace ” quello celebrato oggi da Papa Leone XIV, un messaggio forte e universale che ha unito due momenti importanti: la celebrazione della Notte della vigilia e la Messa del giorno di Natale che, non solo è stata la prima del suo pontificato, ma è stata reintrodotta da Prevost dopo oltre vent’anni. Le piaghe dell' umanità sofferente a causa della guerra sono state al centro dell'omelia di questa mattina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

