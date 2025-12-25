prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Vediamo insieme i dati aggiornati e cosa significano per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

