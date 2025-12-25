Ad Avellino, il 25 dicembre 2025, i cieli si presenteranno prevalentemente poco nuvolosi per l’intera giornata, con la possibilità di qualche addensamento in serata; non sono previste precipitazioni.Nel corso della giornata, la temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre la minima si attesterà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per il giorno di Natale ad Avellino – 25 dicembre 2025

