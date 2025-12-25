Tempo di lettura: < 1 minuto Torna in totale libertà C.M., 48 anni di Arpaia, imputato per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre. La Corte d’Appello di Napoli, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Vittorio Fucci, ha infatti revocato l’ultima misura cautelare ancora in vigore, il divieto di dimora nel comune di Arpaia. La vicenda giudiziaria trae origine da una presunta estorsione che C.M. avrebbe commesso ai danni della madre, episodio per il quale era stato inizialmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Nel corso del tempo, l’uomo avrebbe violato la misura in tre diverse occasioni, circostanza che aveva determinato altrettanti arresti e successive scarcerazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Presunta estorsione alla madre, 48enne assolto e libero da ogni misura

