Presepe o presepio | qual è la forma più corretta? La risposta che non ti aspetti

Ogni anno, quando arriva il momento di allestire la rappresentazione della Natività nelle case italiane, puntualmente si ripresenta lo stesso dubbio linguistico: si dice presepe o presepio? La domanda attraversa l’Italia da nord a sud, dalla Brianza alla Sicilia, da Firenze a Caserta, dividendo famiglie e scatenando discussioni tra puristi della lingua. La risposta dell’Accademia della Crusca, massima autorità in fatto di lingua italiana, è sorprendente: entrambe le forme sono corrette. Non esiste quindi un errore, ma una ricchezza linguistica che affonda le radici nel latino e si è mantenuta intatta nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

