Preghiera della sera 25 Dicembre 2025 | Rendimi Tua immagine

"Rendimi tua immagine". È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Preghiera della sera 22 Dicembre 2025: “Insegnami ad accettare” - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ... lalucedimaria.it

A che ora vedere la messa di Natale in tv: orario e canale per il 24 e il 25 dicembre 2025 - La notte della Vigilia e il giorno di Natale tornano a essere, anche in televisione, un tempo di preghiera e condivisione, scandito dai riti più solenni della tradizione cristiana. today.it

Preghiera della sera - 25 dicembre 2025

Santa Rita da Cascia agostiniana. . Buona sera, insieme a tutte le vostre intenzioni di preghiera, questa sera affidiamo a Santa Rita tutti i suoi devoti: nel santo Natale siano guidati dall’amore di Dio lungo il cammino della vita e, per sua intercessione, possano - facebook.com facebook

