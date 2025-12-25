Predicatore entra nel recinto dei leoni per fare l'omelia e loro non lo divorano | la verità dietro al video virale

Sui social di tutto il mondo sta circolando un video che mostra un predicatore che fa la sua omelia ai leoni di uno zoo. Dopo l'iniziale diffidenza i due sembrano dargli retta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Panico sui social per la tigre in cortile in India: la verità dietro il video virale

Leggi anche: Dani Alves, da stella di Barça e Juve a... predicatore: il video è virale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un giovane entra nella gabbia dei leoni e una leonessa lo sbrana davanti ai turisti sotto choc - La tragica fine di Gerson de Melo Machado è anche legata la passato del ragazzo, fatto di disagio con almeno 16 arresti. quotidiano.net

Entra nel recinto di uno zoo e viene ucciso da una leonessa: il dramma che dovrebbe farci riflettere - Al Parque Arruda Câmara a João Pessoa, in Brasile, un giovane di 19 anni affetto da schizofrenia, è riuscito a superare la barriera che separa i visitatori dagli animali selvatici. greenme.it

New York, allo zoo una donna entra nel recinto dei leoni - Al City’s Bronx zoo di New York una donna è entrata nel recinto dei leoni come per provocare un esemplare di leone maschio. panorama.it

21 Dicembre - San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della chiesa San Pietro Canisio, nato nel 1521 a Nimega nei Paesi Bassi, fu un teologo e predicatore gesuita nel XVI secolo. Contribuì significativamente alla difesa e alla diffusione del cattolicesimo dura - facebook.com facebook