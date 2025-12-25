Precedenti Pisa Juve, c’è un dato significativo relativo alle sfide passate dell’Arena Garibaldi. Tutti i dettagli. Mentre la Juve di Luciano Spalletti scalda i motori per l’ultima trasferta del 2025, gli annali del calcio italiano ci restituiscono la fotografia di una sfida dal sapore antico e, statisticamente, a senso unico. Sabato 27 dicembre, alle ore 20:45, i bianconeri scenderanno in campo all’Arena Garibaldi per la 17ª giornata di Serie A, affrontando un Pisa che contro la “Vecchia Signora” ha una tradizione casalinga decisamente sfortunata. Il tabù dell’Arena Garibaldi. I numeri non mentono: la Juventus è la squadra che il Pisa ha affrontato più volte in casa nella massima serie (sette occasioni) senza mai riuscire a vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Precedenti Pisa Juve, numeri schiaccianti per i bianconeri: cosa emerge dalle sfide dell’Arena Garibaldi. C’è un dato eclatante!

Leggi anche: Precedenti Juve Udinese Coppa Italia: dentro alla sfida dell’Allianz Stadium. Cosa emerge dai numeri del match, c’è un dato significativo per i bianconeri

Leggi anche: Precedenti Como Juve: dentro ai numeri della sfida del Sinigaglia, cosa emerge dai confronti con i lariani. C’è un dato che fa ben sperare i bianconeri!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A | I precedenti di Pisa-Juventus; Pisa-Juventus, pronostico e quote 17ª giornata Serie A 2025/26; Serie A | Dove vedere Pisa-Juventus; Serie A, programma e numeri della 17ª giornata: l'Inter difende il primato a Bergamo.

Pisa-Juventus, tutto sui precedenti: storicamente i bianconeri imbattuti in Serie A in Toscana - Pisa e Juventus si sfideranno sabato 27 dicembre 2025 alle 20:45 in Toscana, gara valida per la 17ª giornata di Serie A. tuttojuve.com