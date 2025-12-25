Pranzo solidale con 250 ospiti all' antica tonnara Bordonaro
Un pranzo solidale all’Antica Tonnara Bordonaro, per condividere la gioia delle festività insieme ai più bisognosi. A organizzarlo, anche quest’anno, sono stati la Karol Strutture Sanitarie, il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro e la Onlus San Lazzaro, che hanno accolto nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Una serata di solidarietà per le mamme e i bambini di Hévié in Benin all'Antica Tonnara Bordonaro
Leggi anche: Banchina settecentesca, approdo per le barche e belvedere: come risplenderà la Tonnara Bordonaro
Natale per tutti: a Novara il Pranzo di Sant’Egidio accoglie 250 persone.
All’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo un pranzo solidale con duecentocinquanta ospiti offerto da Karol Strutture Sanitarie e Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San ... - L’AMAT ha contribuito alla riuscita dell’evento, mettendo a disposizione un autobus per il trasporto degli ospiti dell’iniziativa solidale “Abbiamo voluto – spiega l’avvocato Marco Zummo, presidente d ... lavocedellisola.it
Firenze, pranzo di Natale solidale alla Casa di accoglienza San Paolino - Si rinnova il pranzo di Natale di solidarietà agli ospiti della Casa San Paolino gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze in via del Porcellana: Leonardo Romanelli insieme a numerosi vo ... toscanaoggi.it
Natale, pranzo solidale in Camera di Commercio con la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas - Oltre 200 gli ospiti accolti nel Salone delle Grida per il pranzo promosso dalla Camera di Commercio di Napoli, un momento di condivisione reale pensato per ... napolivillage.com
ÈTv Marche. . #etg #news Il Centro Fiere di Villa Potenza ha ospitato il pranzo solidale della vigilia di Natale, tradizionale appuntamento per il Comune di Macerata … By Roberto Properzi - facebook.com facebook
Mesagne, il pranzo solidale a Casa di Zaccheo: ai fuochi poliziotti e uno dei fondatori dei Boomdabash x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.