Pranzo di Natale gli italiani hanno speso quasi 3 miliardi per la tavola

Ammonta a 3 miliardi di euro la spesa degli italiani per portare cibi e bevande sulla tavola di Natale, con una netta preferenza per la cucina della tradizione e per i prodotti di origine nazionale. È il bilancio tracciato dalla Coldiretti per l'appuntamento clou delle feste trascorso da oltre nove cittadini su dieci (91%) e in casa propria o in quelle di parenti e amici, mentre il resto si è diviso tra ristoranti e agriturismi. La maggior parte delle famiglie si è indirizzata comunque verso un menù a base di prodotti e ingredienti nazionali e a km zero, anche sul'onda del riconoscimento della cucina italiana a patrimonio Unesco, con una spesa complessiva stimata dalla Coldiretti in un miliardo di euro per pesce, carni e salumi 650 milioni per spumante, vino e altre bevande.

