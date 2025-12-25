Possiate splendere con tutti coloro che avete amato e con quanti portate nel cuore | Buon Natale!

Lo scintillio di questo giorno si ritrova ovunque: dal filo dorato nella tovaglia al nastro argentato di un dono, dalla candela sulla finestra alla pallina dell’albero di Natale. Eppure, in tutto questo luccicare c’è sempre un’ombra che non si può trascurare. Capita, purtroppo, che ci sia un posto vuoto a tavola. È di chi se n’è andato, di chi non c’è più, di chi ci ha lasciato per sempre. E non conta se sono trascorsi un po’ di Natali. Il tempo è un galantuomo, ma la memoria è caparbia. Quell’ombra ha un peso sul cuore alla voce della tabella pitagorica dei sentimenti che si chiama malinconia di un amore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

