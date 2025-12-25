Portiere e difensore | il doppio affare dell’Inter con la stessa squadra
Due vecchie conoscenze della nostra Serie A sulla strada dei nerazzurri Più che al mercato di gennaio, l’Inter è proiettata a quello della prossima estate. In tal senso, una delle priorità è e sarà un portiere. Chivu e il club non credono molto in Martinez, infatti è da tempo che i fari sono puntati su altri profili. Portiere e difensore: affare Inter con la stessa squadra – Calciomercato.it Se Ausilio dovesse riuscire a convincere il fondo a fare un’eccezione rispetto alle proprie direttive, come accaduto l’estate scorsa con Akanji, allora l’Inter andrà dritta su Vicario. L’ex Empoli è un pallino del Ds interista, che lo aveva bloccato prima del trasferimento al Tottenham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Guarro - "L'Inter per i prossimi mesi cerca un portiere titolare, un difensore mancino che possa essere sia centrale che braccetto (piace tanto Gila), un giocatore che possa fare la differenza sulla destra e un centrocampista con caratteristiche diverse" - facebook.com facebook
