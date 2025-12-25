Un gesto semplice, ricco di amore verso il prossimo e generosità. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre alcuni cittadini del quartiere della stazione, a Pontedera, hanno posizionato una grossa scatola piena di vestiti, scarpe e cibo nei pressi di una pensilina.Sull’esterno dello scatolone un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pontedera, uno scatolone per in dono ai meno fortunati: "Buon Natale a chi non ha una casa"

