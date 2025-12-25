A Pompei e Calvizzano la Polizia arresta un 54enne rumeno e un 35enne nigeriano, entrambi destinatari di mandato europeo per gravi reati internazionali.. Pompei e Calvizzano – La Polizia di Stato ha eseguito due arresti nell’ambito di distinti interventi legati a mandati di arresto europeo emessi da autorità straniere. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il primo provvedimento è stato eseguito nella serata del 22 dicembre, quando gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Pompei hanno rintracciato un 54enne di nazionalità rumena. Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nel 2020 dalle autorità rumene per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pompei e Calvizzano, due arresti per mandato europeo

