Pomigliano d' Arco Napoli colpo d' arma da fuoco in piazza | ferito un bambino
Medicato in ospedale, guarirà in 7 giorni. Indagini della polizia per stabilire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Pomigliano d'Arco (Napoli), colpo d'arma da fuoco in piazza: ferito un bambino di 7 anni
Leggi anche: Vigilia di Natale di sangue a Pomigliano d'Arco dove un bambino è stato ferito da un colpo di pistola mentre era con i genitori era in Piazza Mercato
Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga - Medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. tg24.sky.it
Napoli, bambino ferito da colpo di pistola: si indaga - Personale della Polizia è intervenuto presso l’ospedale Santobono di Napoli a seguito della segnalazione di un bambino trasportato dai genitori, giunto con una ferita di striscio al braccio sinistro, ... msn.com
Incidente a Pomigliano d'Arco: Bambino Ferito da Proiettile, Ecco Cosa È Accaduto - Un bambino è stato coinvolto in un incidente con arma da fuoco a Pomigliano d'Arco, attualmente oggetto di indagini approfondite. notizie.it
