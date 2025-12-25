Pomigliano d' Arco Napoli colpo d' arma da fuoco in piazza | ferito un bambino di 7 anni
Trasportato in ospedale, guarirà in 7 giorni. Indagini della polizia per stabilire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Vigilia di Natale di sangue a Pomigliano d'Arco dove un bambino è stato ferito da un colpo di pistola mentre era con i genitori era in Piazza Mercato
Leggi anche: Napoli, bambino ferito da colpo di arma fuoco trasportato al Santobono la notte di Natale
