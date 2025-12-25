Podenzano aumenta l’Irpef | Spese lievitate misura dolorosa ma inevitabile
Una seduta consiliare segnata da una decisione difficile e destinata a far discutere. Nella serata di lunedì 22 dicembre il Consiglio comunale di Podenzano ha approvato l’aumento delle aliquote dell’addizionale comunale Irpef, una scelta motivata dalla necessità di garantire l’equilibrio della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
