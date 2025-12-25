Pizzaballa arriva a Betlemme per le celebrazioni di Natale
Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha dato il via alle celebrazioni di Natale durante la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme, invocando “un Natale pieno di luce”. Arrivato mercoledì in piazza della Mangiatoia, Pizzaballa ha detto di essere venuto con i saluti della piccola comunità cristiana di Gaza, dove domenica ha tenuto una messa pre-natalizia. Nella devastazione vedeva il desiderio di ricostruire. “La luce di Betlemme è la luce del mondo. Vi porto il saluto, la preghiera, l’abbraccio dei nostri fratelli e sorelle di Gaza”, ha detto alla folla riunita in piazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
