La La Juventus è ospite all’Arena Garibaldi per il match con il Pisa nel prossimo turno di Serie A, nel quale deve dare seguito all’importante vittoria nello scontro diretto contro la Roma. I bianconeri sono saliti a -1 dal quarto posto dopo l’ottima prestazione dello scorso weekend, che ha sancito la sesta vittoria nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Juventus (sabato 27 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Juventus-Roma (sabato 20 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Juventus-Roma (sabato 20 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Qualche chance in più per i bianconeri sulla carta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Serie A | Dove vedere Pisa-Juventus; Pisa-Juventus, info biglietti; Pisa-Juventus, biglietti in vendita e quasi finiti; Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Pisa-Juventus pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Juventus con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 17° turno di Serie A. calciomercato.com