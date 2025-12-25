Pisa-Juventus diciassettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Per pensare di rientrare seriamente in lotta per il titolo, i bianconeri dovranno passare sul campo dei toscani che hanno bisogno di punti salvezza. Pisa-Juventus si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Anconetani. PISA-JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono in un momento tutt’altro che positivo, ma comunque nell’ultimo turno hanno strappato un punto prezioso in extremis sul campo del Cagliari. Un risultato che ha permesso alla squadra di Gilar dino interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive, benchè la classifica resti ancora preoccupante, con il penultimo posto a quota 16 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Pescara-Reggiana, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Avellino-Palermo, diciassettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Fantacalcio, le probabili formazioni della 17ª giornata di Serie A 2025/26; Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Juventus, info biglietti; Pisa-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.
Pisa-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 17^ giornata di Serie A. fantacalcio.it
Pisa-Juventus, dove seguire il match in tv - I bianconeri saranno ospiti del Pisa nella 17ª giornata di Serie A. msn.com
Pisa-Juventus: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Juventus, diciassettesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com
Secondo quanto riportato da Di Marzio, Cabal, Conceição e McKennie - tutti e tre non al top delle condizioni - hanno svolto lavoro differenziato alla vigilia di Natale: in dubbio la convocazione per Pisa-Juventus Zhegrova prova a farcela, sta smaltando l'infl - facebook.com facebook
(Cds) "La Juventus torna a Pisa dopo 34 anni, sold out raggiunto in poche ore" ow.ly/JArM50XNVe5 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.