Pioggia neve e vento rovinano il Natale in California | alto rischio di inondazioni stato d’emergenza a Los Angeles

Si prospetta un Natale tutt’altro che sereno per gli abitanti della California. Nella serata di mercoledì 24 dicembre, è stato dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in diverse località nella zona sud dello Stato americano, a causa di forti piogge torrenziali che fanno temere pericolose inondazioni. ??I meteorologi prevedono il passaggio di un cosiddetto «fiume atmosferico», che trasporta il vapore acqueo immagazzinato ai tropici, che porterà forti piogge, neve e vento in tutta la California fino alla fine della settimana. Lo stato d’emergenza. «Si prevedono inondazioni improvvise e diffuse », hanno avvertito i servizi meteorologici nel loro ultimo bollettino, pubblicati alla vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Open.online

