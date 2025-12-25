Pieve Fissiraga auto fuori strada la mattina di Natale | feriti due ragazzi di 21 e 22 anni

Pieve Fissiraga (Lodi), 25 dicembre 2025 – Un rovinoso incidente stradale, con un suv ribaltato in un fosso, si è verificato la mattina di oggi, 25 dicembre 2025, poco dopo le 8, a Pieve Fissiraga, lungo la strada provinciale 235. Secondo le prime notizie nello scontro, le cui cause sono sconosciute, sono rimaste coinvolte quattro persone, con due soli feriti. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lodi, per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, i vigili del fuoco e numerosi mezzi di soccorso sanitario, coordinati dalla Soreu Pianura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

